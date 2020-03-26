القوات الأميركية تنسحب من قصور صدام وقاعدة القيارة في نينوى

2020/03/26 | 11:42 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي،، اليوم الخميس، بأن القوات الأمريكية تغادر قاعدة جوية تتمركز فيها منذ سنوات، في جنوبي مركز نينوى، شمال العراق.ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية في خبر، عن المصدر […]

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