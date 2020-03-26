لن نذرف الدموع على رحيلكم

2020/03/26 | 12:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:اياد السماوي كلّ الدلائل والمؤشرات تؤكد أنّ رئيس الوزراء المكلّف عدنان الزرفي ماض في تشكيل حكومته , ولا يوجد في الأفق حتى اللحظة ما يشير إلى عكس ذلك , وكلّ...أكمل القراءة ←

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