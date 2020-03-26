2020/03/26 | 12:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صباح البغدادي منذ أيام ووسائل الاعلام على إختلافها “المقروءة والمسموعة والمرئية” إضافة إلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مهتمة جدآ بأحد أخطر ملفات الفساد بالعراق ,لأنها أصبحت تمس بصورة مباشرة راتب...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة ومجلس القضاء!هل يقف عاجزآ لمكافحة كورونا الفساد بهيئة التقاعد العامة!؟) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة ومجلس القضاء!هل يقف عاجزآ لمكافحة كورونا الفساد بهيئة التقاعد العامة!؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).