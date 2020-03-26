2020/03/26 | 12:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرلا تزال فرص الأمطار متصاعدة خلال الأيام الأربعة القادمة مقسمة على مرحلتين، فيما يتوقع أن تشهد بعض المناطق "أمطارًا طينية" نتيجة تركز الغبار في الجو.

متنبئ جوي: الحالة الجوية ربيعية، تمتاز بأمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد على فترات في مناطق مختلفة

ويقول المتنبئ الجوي صادق عطية في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "حالة عدم الاستقرار تستمر في معظم مدن البلاد بتأثير منخفض جوي يتواجد في الطبقات العليا من الجو مسببًا طقسًا غائمًا بشكل جزئي، كما تشير إليه صور الأقمار الصناعية المتحركة".

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أمطار وسيول تغمر أحياء بعض المدن

أكد عطية أن "الحالة الجوية ربيعية، تمتاز بأمطار متفرقة متفاوتة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد على فترات في مناطق من مدن الجنوب والفرات الأوسط والوسطى والشمالية أيضًا خلال ساعات الصباح، مع فرص للغزارة متوقعة في شمال نينوى ودهوك ".

لفت إلى أن "الحالة تبدأ بالضعف تدريجيًا خلال ساعات النهار وتنتهي فرص الأمطار تدريجيًا من كافة المناطق مع استمرار الأجواء غائمة جزئيًا".

وأشار عطية إلى أن "4 مناطق لا تشملها الأمطار نهار وليل الخميس، وهي الأنبار، ووسط وجنوب نينوى، ومركز مدينة النجف وغربها، وغرب كربلاء"، مبينًا أن "الرياح عمومًا جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

من جانبه، أكد المتنبئ واثق السلامي أن فرص الأمطار خلال الأربعة أيام القادمة ستكون على مرحلتين، وبعضها ستكون أمطارًا طينية.

وقال السلامي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "خرائط الطقس تشير إلى استمرار فرص الأمطار خلال الـ 4 أيام المقبلة وتنقسم على مرحلتين".

وأكد ان "المرحلة الأولى من الأمطار تكون يومي الخميس والجمعة، وتشمل غالبية مناطق الشمال وتكون متوسطة الشدة وغزيرة في بعض مناطقها، تترافق مع الرعد والبرق أحيانًا".

متنبئ جوي: المرحلة المطرية الثانية تكون يومي السبت والأحد، حيث تبقى مدن الشمال لها الأفضلية وتزداد شدة الأمطار الرعدية في جميع مناطقها

وأضاف أن "هناك فرص زخات خفيفة تكون رعدية أحيانًا لمدن الوسط والفرات الأوسط، في حين تبقى مدن الجنوب هي الأقل وربما تنال قطرات أو زخات متفرقة".

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أجواء مشمسة تشغل مناطق البلاد

وأشار إلى أن "المرحلة المطرية الثانية تكون يومي السبت والأحد، حيث تبقى مدن الشمال لها الأفضلية وتزداد شدة الأمطار الرعدية في جميع مناطقها وتكون بين المتوسطة والغزيرة".

وبشأن مدن الوسط والفرات الأوسط، لفت السلامي إلى أن "فرصها تبقى خفيفة، تزداد في شمال الوسط والأجزاء الشرقية تترافق مع الرعد والبرق أحيانًا، في حين تتحسن الفرص للمناطق الجنوبية وخصوصًا الأجزاء الشرقية منها وتكون متوسطة الشدة مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا".

تابع السلامي أن "المنخفض الجوي، خماسيني يومي السبت والأحد ترافقه رياح جنوبية شرقية نشطة"، مشيرًا إلى أن "الأمطار بعضها سيكون طينيًا نتيجة لتركز الغبار في الجو"، فيما تزداد درجات الحرارة ارتفاعًا خلال يومي الخميس والجمعة ثم تتراجع يومي السبت والأحد.

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