الخضراء تستيقظ على وجبة صواريخ

2020/03/26 | 12:22 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريراستيقظت المنطقة الخضراء فجر اليوم الخميس، على انفجارات ناجمة من سقوط صاروخين داخل المنطقة، فيما سمعت صافرات الإنذار التي تبعت سقوط الصاروخين، على جانبي نهر دجلة والذي وثقته كاميرات المتظاهرين على الجانب الآخر من النهر.

معتصمون مرابطون على الجانب الآخر من نهر دجلة أمام المنطقة الخضراء، تداولوا مقاطع فيديو وثقت سقوط صاروخين هناك

وتداول معتصمون مرابطون على الجانب الآخر من نهر دجلة أمام المنطقة الخضراء، مقاطع فيديو وثقت سقوط صاروخين رجحوا سقوطها في محيط السفارة الأمريكية خصوصًا بعد انطلاق صافرات الإنذار التي صدحت في المنطقة الخضراء والأماكن المحيطة بها.

اقرأ/ي أيضًا: فصائل ترحب وأخرى تصمت و"العُصبة" تتبنى..



من يقصف الأمريكان؟

من جانبها، كشفت خلية الإعلام الأمني عن موقع سقوط الصاروخين، فيما نشرت صورًا لبقايا آثار الصواريخ.

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "صاروخين كاتيوشا سقطا بالقرب من قيادة عمليات بغداد، في وقت متأخر من ليل أمس".

وأضافت أن "انطلاق الصاروخين كانا من منطقة النهضة"، مؤكدة "الإعلان عن تفاصيل أخرى لاحقاً".

ومن جانب آخر، قرر التحالف الدولي تعليق نشاطاته التدريبية للقوات العراقية، فيما أعلن عن استعداد مئات الجنود مغادرة العراق.

وقال التحالف في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، إنه "قرر تعديل ترتيباته في العراق وتعليق أنشطته التدريبية لقوات الأمن العراقية بشكل مؤقت، خاصة في ضوء الأزمة الصحية"، مشيرًا إلى أن "القرار بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

قرر التحالف الدولي تعليق نشاطاته التدريبية للقوات العراقية، فيما أعلن عن استعداد مئات الجنود مغادرة العراق

وأضاف التحالف أن "فرنسا أخذت علمًا بهذا القرار ، وقررت إعادة أفراد عملية الشمال المنتشرين في العراق في هذا السياق، حتى إشعار آخر"، موضحًا أن "عملية الإعادة إلى الوطن ستبدأ اليوم الخميس 26 مارس/آذار الحالي 2020 وستتعلق بالمئات من الجنود المشاركين في عمود التدريب مع الجيش العراقي، بالإضافة إلى عناصر الدعم الوطني المتمركزة في هيئة عملية العزم المتأصل (OIR) في بغداد".

اقرأ/ي أيضًا:

لماذا تخشى الفصائل المسلحة من تكليف الزرفي؟

"الانتقام" الأمريكي يطال مواقع عسكرية رسمية ومنشأة يديرها السيستاني!

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخضراء تستيقظ على وجبة صواريخ "مبكرة") نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخضراء تستيقظ على وجبة صواريخ "مبكرة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).