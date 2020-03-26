الزرفي: سنعتمد سياسة خارجية قائمة على مبدأ العراق أولاً

2020/03/26 | 12:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد المكلف لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي، اليوم الخميس، أن المصالح العراقية العليا هي البوصلة التي تحدد رسم اتجاهات سياستنا الخارجية.

وغرد الزرفي في تغريدة على حسابه في "تويتر"، تابعته "الغد برس"، قائلا: "سنعتمدُ سیاسة خارجیة قائمة على مبدأ (العراق اولاً) والإبتعاد عن الصراعات الاقلیمیة والدولیة التي تجعل من العراق ساحةً لتصفیة الحسابات وتكون المصالح العراقیة العُلیا ھي البوصلة التي تحدد رسم إتجاھات تلك السیاسة" .

واضاف: "والسعي للانفتاح على جمیع دول الجوار والمنطقة وعموم المجتمع الدولي من دون الإخلال بشروط ومتطلبات حفظ استقلال العراق وسیادته ".

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