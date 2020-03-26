تراجع مستويات التلوث الجوي في ايطاليا واسبانيا بفعل تدابير الحجر المنزلي

2020/03/26 | 12:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت الوكالة الأوروبية للبيئة، اليوم الخميس، تراجع مستويات تلوث الهواء في إيطاليا، تزامنا مع خضوع المواطنين لحجر منزلي لاحتواء كورونا.

وفي ميلانو سجل مستوى تركيز غاز ثاني أكسيد النيتروجين تراجعا بنسبة 24 % خلال الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة مع الأسابيع الأربعة السابقة.

وأشارت الوكالة إلى أن البيانات تؤكد تراجعا كبيرا في نسب تركز الملوثات الجوية، وخصوصا ثاني أكسيد النيتروجين، ما يعود بجزء كبير منه إلى التراجع في حركة المرور والأنشطة الأخرى خصوصا في المدن الكبرى التي تشهد تدابير حجر منزلي للسكان.

وفي بيرغامو، المنطقة الإيطالية الأكثر تضرراً جراء الفيروس، بلغت نسبة التراجع 47 % خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة مقارنة مع الأسابيع الأربعة السابقة.

وفي العاصمة الإيطالية، تراجعت مستويات تركيز ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة تتراوح بين 26 % و35 % خلال نفس الفترة.

وفي إسبانيا تراجعت مستويات تركيز ثاني أكسيد النيتروجين بنسبة 55 % خلال عام في برشلونة و41 % في مدريد، كما أن هذه المستويات تراجعت إلى النصف في بعض أنحاء القارة الأوروبية مقارنة مع تلك المسجلة عادة.

وتم تصنيف جودة الهواء في وسط باريس بالـ"جيدة"، إلا أن الوكالة أوضحت أن هذه التغييرات الإيجابية لا تقدم حلولا لأزمة التغير المناخي.

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