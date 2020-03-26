ملك وملكة ماليزيا تحت الحجر الصحي بسبب كورونا

2020/03/26 | 12:29 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتحم فيروس كورونا القصر الملكي في ماليزيا وأصاب 7 من الموظفين فيه.وقال القصر الملكي، الخميس ان: ملك وملكة ماليزيا يخضعان للحجر الصحي، فيما نقل 7 من العاملين إلى المستشفى وتحاول السلطات الصحية معرفة مصدر انتقال المرض.وأضاف ان : الملك سلطان عبد الله سلطان أحمد شاه وزوجته تونكو عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، خضعا للاختبار

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