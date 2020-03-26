2020/03/26 | 12:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الأزمة النيابية، اليوم الخميس، أن الأجهزة الحكومية مستنفرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية وفي حال تزايد انتشار الفيروس ستطالب بإعلان حالة الطوارئ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الأزمة: سنطالب بإعلان حالة الطوارئ في حال تزايد انتشار كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الأزمة: سنطالب بإعلان حالة الطوارئ في حال تزايد انتشار كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).