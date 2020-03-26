إيران صدرت للعراق وبائي الطاعون وكورونا!!

2020/03/26 | 12:30 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حامد شهاب لم يكن وباء كورونا المرعب الذي ينتشر الآن في الثلث الأول من عام 2020 ، كان وحده الذي صدرته إيران الى العراق ، بل أن وباء الطاعون هو...أكمل القراءة ←

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