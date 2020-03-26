القوات الامنية تدعم العوائل الفقيرة والنازحة في ديالى

2020/03/26 | 12:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد شكلت قيادة شرطة ديالى مفارز أنسانية لدعم العوائل الفقيرة خلال حظر التجوال الشامل في المحافظة .وقال العميد نهاد النهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى في تصريح صحفي، ان “المفارز الانسانية شكلت في جميع اقضية نواحي ديالى لدعم العوائل الفقيرة والمتعققة والاسر النازحة بمساعدات أنسانية .مبينا ان / 1500 / […]

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