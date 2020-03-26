ضبط مضافات لداعش الارهابي تضم صهاريج وقود بين الأنبار وصلاح الدين

2020/03/26 | 12:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي في محافظة الانبار، على مضافات لداعش تضم صهاريج وقود، فضلا عن طرق نيسمية للتنقل بين الأنبار وصلاح الدين.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الخميس، ان “قوة من حشد الأنبار (فوج الكرمة) والجيش نفذت، عملية تفتيش وتطهير لجزيرة الكرمة محور شمال الكرمة بناء على معلومات استخبارية”.[…]

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