2020/03/26 | 12:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء العراقي يقرر تمديد حظر التجوال لغاية تاريخ 11 نيسان 2020 كإجراءاحترازي من تفشي جائحة فايروس كورونا

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