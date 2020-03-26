التحالف الدولي يسلم قاعدة القيارة الجوية للقوات الأمنية

2020/03/26 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

سلمت قوات التحالف الدولي، الخميس (26 آذار 2020)، قاعدة القيّارة، الجوية، جنوبي الموصل بمحافظة نينو...





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