أرسنال يخلص ريال مدريد من

2020/03/26 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يسعى نادي أرسنال الإنجليزي للتعاقد مع صانع الألعاب الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب أرسنال في التخلي عن 6 من لاعبيه في الصيف، وإعادة بناء الفريق من جديد بضم الثنائي داني سيبايوس نهائيا من الريال، بالإضافة لجيمس رودريجيز.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن: "آمال أرسنال تزيد في التعاقد مع جيمس، في ظل التقارير التي تشير إلى إنخفاض قيمته السوقية بشكل كبير".

وأوضحت أن "جيمس في الأساس خارج حسابات زيدان مدرب ريال مدريد، حيث يسعى الفريق الملكي للتخلص من خدماته مع بقاء موسم أخير في عقده".

وأشارت إلى أن "حظوظ أرسنال كبيرة للغاية، في التعاقد مع جيمس رودريجيز، خاصة أن جميع الأندية حاليا تعاني من أزمة رواتب بسبب فيروس كورونا، بالإضافة لإمكانية رحيل اللاعب مجانا بداية من حزيران المقبل".

بغداد اليوم - متابعة

تلقت الاتحادات الوطنية لكرة القدم في القارة الآسيوية، إشعاراً من الآسيوي لكرة كشف من خلاله عن عزمه استئناف مباريات كأس الاتحاد القاري آب المقبل.

وجاء في إشعار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عزم الاتحاد القاري لاستئناف المس

بغداد اليوم/ متابعة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الاربعاء، عن عودة فريق ليفربول، الذى يضم بين صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، لخوض التدريبات الجماعية، بداية من الأسبوع المقبل.

وذكرت صحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، أن نجوم ليفربول، سيع

بغداد اليوم/ متابعة

طالب مانويل نوير حارس وقائد بايرن ميونخ الألماني، جميع نجوم كرة القدم العالمية، بضرورة تخفيض رواتبهم الكبيرة، من أجل توفيرها للعاملين أصحاب الأجور الضعيفة.

وتحاول الأندية العالمية الكبرى، التوصل لاتفاق مع لاعبيها من أجل تخفي

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