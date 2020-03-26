مجلس الوزراء يقرر تمديد حظر التجوال لغاية الـ 11 من نيسان المقبل

2020/03/26 | 12:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس الوزراء، الخميس (26 آذار 2020)، تمديد حظر التجوال، لغاية الـ 11 من شهر نيسان المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء قرر تمديد حظر التجوال لغاية تاريخ 11/4/2020".

وكانت خلية الأزمة ولجنة الأمر الديواني الـ 55، قد أصدرت يوم 16 من الشهر الجاري، قراراً بفرض حظر للتجول في العاصمة بغداد، بدأ من ليل الثلاثاء الموافق 17/03/2020، فيما خولت الخلية المحافظين، صلاحية فرض حظر التجول في مناطقهم.

وأكدت خلية الأزمة أن "حظر التجوال، وتعطيل الدوام الرسمي، للمؤسسات ودوائر الدولة، يأتي كإجراء للسيطرة على فيروس كورونا، والحد من انتشاره في العراق".

بغداد اليوم-البصرة

أفاد مصدر طبي، الخميس، بالكشف عن اصابة جديدة بفيروس كورونا لشاب في منطقة الدريهمية، ضمن قضاء الزبير غربي البصرة

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "الفحوصات الأولية في محافظة البصرة اثبتت اصابة شاب بفيروس كورونا، في منطقة

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس (26 آذار 2020)، إغلاق سوق للخضار شرقي العاصمة، فيما وجهت باعة الخضار، باستخدام العجلات لبيع المواد الغذائية.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الأجهزة الأمنية أغلقت سوق الأرا

بغداد اليوم-بغداد

أعلن محافظ بغداد، محمد جابر العطا، الخميس، نشر فرق صحية ميدانية جوالة في جانب الرصافة لفحص المواطنين .

وقال العطا، في بيان، إنه "تم الاتفاق والتنسيق مع مدير صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، على نشر فرق صحية ميدانية جو

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