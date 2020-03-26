انسحاب للقوات الامريكية من القصور الرئاسية وقاعدة القيارة في نينوى

2020/03/26 | 12:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية تستعد للمغادرة من قاعدة جوية تتمركز فيها منذ سنوات، في جنوبي مركز نينوى، شمال العراق.ونقلت مصادر صحفية عن المصدر قوله، إن القوات الأمريكية من التحالف الدولي ، ستسلم قاعدة القيارة الجوية، إلى قيادة عمليات نينوى.وأضاف المصدر أن “القوات الأمريكية ستنسحب من قاعدة القيارة، الواقعة في […]

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