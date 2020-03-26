إيران تفرض قيودا على التنقل لوقف انتشار كورونا

2020/03/26 | 12:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الحكومة الإيرانية، فرض حظر تنقل المواطنين بين المدن اعتبارا من اليوم، وإلى اجل غير مسمى.

وطالب رئيس اللجنة الإيرانية العليا المكلفة بمواجهة فيروس كورونا حسين ذوالفقاري في تصريح، طالب مواطني بلاده من الذين غادروا مدنهم بالإسراع في العودة اليها، بعد ان كانت إعداد كبيرة منهم قد قاموا برحلات تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الإيرانية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، تجنبا تفشي الفيروس بشكل اكبر، داعيا المواطنين الذين يعتزمون الانتقال الى مدن أخرى او السفر إلى إلغاء رحلاتهم، على خلفية اغلاق الطرق بين المحافظات والمدن.

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