حكومة مكبّلة بأصفاد الدولة العميقة

2020/03/26 | 12:45 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:ساهر عريبي توشك الحكومة العراقية الجديدة ان ترى النور خلال بضعة ايام.ووفقا لتسريبات فإن التشكيلة الوزارية الجديدة التي يقودها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي, أختير أعضاءها وفقا لمعياري الكفاءة...أكمل القراءة ←

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