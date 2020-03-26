الكويت: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

2020/03/26 | 12:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 208 .وكان وزير الصحة الكويتي، الشيخ باسل الصباح، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، شفاء 6 حالات جديدة من المصابين بالفيروس ليرتفع عدد الحالات التي تعافت أو تماثلت للشفاء إلى 49.

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