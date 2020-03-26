عمليات بغداد: العثور على وكر يضم مواد متفجرة و مواد غذائية شمال العاصمة

2020/03/26 | 12:46 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية على وكر ارهابي يضم مواد مختلفة شمالي بغداد.وذكر بيان لقيادة عمليات بغداد وتلقته وكالة صدى ,تم العثور على وكر في إحدى بساتين الطارمية شمالي العاصمة يحتوي على قنبرتي هاون وحشوتي قاذفة وقالبين من مادة TNT وكمية من اسلاك تفجير، فضلا عن مواد غذائية مختلفة الأنواع.

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