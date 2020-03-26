1031 وفاة و 68570 إصابة بكورونا في أمريكا

2020/03/26 | 12:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت حصيلة الإصابات في الولايات المتحدة الى أكثر من ثمانية وستين الفا وخمسمئة إصابة.

وأكدت جامعة جونز هوبكنز المختصة بنشر احصائيات كورونا أن وفيات الولايات المتحدة بسبب الفيروس وصلت الى الف وأحدى وثلاثين حالة بعد وفاة ثمانمئة وسبع وعشرين شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء، فيما تتصدر نيويورك قائمة الولايات الأكثر تضررا بالوباء، إذ سجلت مدينة نيويورك وفاة مئتين وثمانين شخصا بالفيروس منذ ظهوره للمرة الأولى في البلاد.

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