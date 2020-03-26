2020/03/26 | 12:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن مجلس الوزراء، الخميس، تمديد حظر التجوال حتى يوم 11 نيسان المقبل.وقال المجلس في بيان مقتضب أن ” مجلس الوزراء قرر تمديد حظر التجوال لغاية 11 نيسان المقبل”.وكان من المقرر ان يتم انتهاء حظر التجول يوم السبت المقبل، بعدما مددته خلية الازمة الأسبوع الماضي.وكانت مديرية صحة الكرخ، قد أعلنت يوم امس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقرر تمديد حظر التجوال حتى يوم 11 نيسان المقبل) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقرر تمديد حظر التجوال حتى يوم 11 نيسان المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).