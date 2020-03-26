2020/03/26 | 12:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، الخميس، نقلا عن الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) نواف الصباح أن الشركة تحافظ على إنتاجها من النفط بالرغم من التراجع في أسعار الخام والطلب العالمي على الطاقة.

ونقلت الوكالة عن الصباح قوله إن معدل إنتاج الشركة يبقى عند 108 آلاف برميل يوميا في المتوسط.

وتعمل كوفبك المملوكة للدولة خارج الكويت ولديها مشروعات تنقيب وإنتاج في 13 دولة، حسبما يفيد موقعها الإلكتروني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كونا: كوفبك الكويتية تبقي إنتاج النفط عند 108 آلاف ب/ي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كونا: كوفبك الكويتية تبقي إنتاج النفط عند 108 آلاف ب/ي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).