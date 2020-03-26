تقرير إسباني : إنتر ميلان يمنح برشلونة أولوية التوقيع مع لاوتارو

2020/03/26 | 12:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن ارتباط برشلونة، بالحصول على خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان.ووفقًا لصحيفة “سبورت”، فإنه قبل فترة التوقف الحالية بسبب فيروس كورونا، استفسرت 3 أندية بخلاف برشلونة عن وضعية لاوتارو مع إنتر ميلان، وهي مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي.وأشارت إلى أن إنتر ميلان […]

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