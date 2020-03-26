مدينة الطب توجه دعوة للمواطنين عبر “العهد نيوز” للألتزام بأجراءات الوقاية الصحية

2020/03/26 | 12:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مدينة الطب، توصية الى المواطنين في العراق بشان اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وقال مدير اعلاو مدينة الطب محمد مجيد في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، “ندعو مواطنينا الى الالتزام الكامل باجراءات الوقاية الصحية من فيروس كورونا الصادرة من الوزارة والالتزام ايضا بقرارات خلية الازمة وحظر التجوال وتجنب التجمعات”.واشار الى ان “مدينة الطب […]

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