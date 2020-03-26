نائب: بيان الكتائب تضمن معلومات خطيرة لا يمكن تجاهلها

2020/03/26 | 12:53 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد: سومر نيوز

أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية سعد الخزعلي، الخميس، أن بيان كتائب حزب الله الأخير تضمن معلومات ...

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