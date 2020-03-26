2020/03/26 | 12:53 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن تسجيل حالتي وفاة، و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية .

وأعلن مركز الإعلام الحكومي الخاص بمراقبة وضع تفشي فيروس كورونا في روسيا، أن الإصابات الجديدة سجلت في 18 منطقة بالبلاد، معظمها (136 إصابة) في العاصمة موسكو، كما سجلت أول إصابتين بالفيروس في جمهورية بورياتيا شرق سيبيريا.

وارتفعت بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في روسيا إلى 840 حالة سجلت في 56 منطقة.

أما بخصوص حالتي الوفاة فهما تعدان أول ضحيتين للفيروس في روسيا.

وتعافى تسعة أشخاص بالكامل من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب البيان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل 182 إصابة جديدة بكورونا في روسيا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل 182 إصابة جديدة بكورونا في روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).