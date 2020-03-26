«كورونا» حول العالم: الإصابات تقترب من نصف المليون

2020/03/26 | 12:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/أظهرت أحدث البيانات المجمعة، اليوم الخميس، لعدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» حول العالم أن عدد الإصابات به يقترب من نصف المليون.وأوضحت بيانات منصة «وورلد ميتر» الدولية المختصة في الإحصاءات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ 472 ألفاً، فيما وصل عدد المتعافين 115 ألفاً.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى 21297 حالة.ولا تزال الصين تتصدر دول العالم من حيث أعداد الإصابة، تليها إيطاليا والولايات المتحدة وإسبانيا وألمانيا وإيران وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة.ورغم أن عدد الحالات المصابة في الصين لا يزال متجاوزاً المسجلة في إيطاليا (81285 مقابل 74386)، فإن عدد الوفيات في إيطاليا يتجاوز بكثير، فهو ضعف الوفيات المسجلة في الصين (7503 مقابل 3287).

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