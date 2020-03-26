وزير لا يستبعد تمديد حظر التجوال في اقليم كوردستان

2020/03/26 | 12:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ لم يستبعد وزير الصحة في اقليم كوردستان سامان البزنجي يوم الخميس تمديد فرض حظر التجوال في محافظات الاقليم كافة اذا ما استدعت الضرورة لذلك.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ حلبجة ازاد توفيق اليوم انه اذا استوجب الامر ودعت الضرورة ونعلم بان مصلحة المواطنين في السيطرة على الفيروس بتمديد الحظر فيقينا سنقدم المصلحة على العليا على كل شيء.

من جهته دعا مدير صحة السليمانية الدكتور صباح هورامي في منشور له على فيسبوك حكومة الاقليم الى تمديد حظر التجوال حتى منتصف شهر نيسان المقبل.

يشار الى ان وزارة الداخلية في اقليم كوردستان كانت قد مددت حظر التجوال حتى بداية شهر نيسان ضمن اطار التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وبحسب اخر احصائية صادرة عن وزارة صحة الاقليم فقد بلغ عدد المصابين بالفيروس 103 حالات بينها حالتا وفاة.

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