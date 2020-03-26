اعداد العراقيين المصابين بكورونا في الاردن تقفز الى 10 حالات

2020/03/26 | 12:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن السفير العراقي في الاردن حيدر العذاري يوم الخميس ان عدد المصابين بفيروس كورونا من حملة الجنسية العراقية بلغ 10 أشخاص.

وقال العذاري عبر تغريدة له على تويتر ان عدد الإصابات بين ابناء الجالية العراقية المقيمة في بفيروس كورونا ارتفع من (٧) الى (١٠) إصابات.

وأعلنت وزارة الخارجية في وقت ساب من اليوم عن تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد لأحد افراد الجالية العراقية في كندا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان اليوم، انه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بفايروس كورونا لأحد أبناء الجالية العراقية في كندا.

وبحسب الصحاف فان عدد المصابين للجالية العراقية بالفيروس وصل الى 19 اصابة موزعة بين الاردن وايطاليا ولبنان وكندا.

وكانت مصادر عراقية قد ابلغت شفق نيوز، بان رجلا من الجالية العراقية قد توفي في مدينة مانشستر في بريطانيا.

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