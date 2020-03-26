أربيل تحبط ثالث محاولة لتهريب أشخاص إلى أراضيها – صور

2020/03/26 | 12:53 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سلطات إقليم كردستان، احباط ثالث محاولة لتهريب اشخاص الى داخل مدينة أربيل، خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد المتحدث باسم مديرية مرور محافظة أربيل فاضل حاجي في تصريح، ان المفارز المشتركة بين شرطة المرور وقوات البيشمركة، تمكنت من ضبط عجلتين وبداخلهما عدد من الأشخاص على الطريق الرابط بين أربيل والكوير، بقصد تهرييبهم إلى داخل أربيل، في مخالفة لقرار حظر التجوال الذي فرضته حكومة الإقليم، مبينا ان سائقي العجلتين زعما ان الأشخاص يعملون في إحدى الشركات، فيما أشار حاجي إلى إحالة الأشخاص المضبوطين إلى الفحص الطبي، وتسليم السائقين إلى الشرطة لاحالتهما للجهات القضائية.

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