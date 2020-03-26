مجلس وزراء العراق يقرر تمديد حظر التجوال

2020/03/26 | 12:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس وزراء العراق اليوم الخميس، تمديد حظر التجوال في هذا البلد.

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