طبابة الحشد تنفذ حملة تعفير وتوعية للحد من انتشار كورونا في ناحية العلم

2020/03/26 | 12:54 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت طبابة الحشد الشعبي، الخميس، حملة تعفير وتوعية للحد من انتشار فايروس كورونا في ناحية العلم في صلاح الدين.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “طبابة الحشد الشعبي نفذت حملة تعفير وتعقيم للمحال التجارية في مركز ناحية العلم وتوزيع بوسترات توعية للمواطنين للوقاية والحد من انتشار فايروس كورونا”.

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