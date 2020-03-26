العثور على مضافات لداعش الارهابي وطرقا نيسمية بين الأنبار وصلاح الدين

2020/03/26 | 12:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار عثرت قوة من حشد الانبار والجيش، اليوم الخميس، على مضافات لتنظيم “ داعش” الاجرامي تضم صهاريج وقود وطرقا نيسمية للتنقل بين الأنبار وصلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قوة من حشد الأنبار (فوج الكرمة) والجيش نفذت اليوم، عملية تفتيش وتطهير لجزيرة الكرمة محور شمال الكرمة […]

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