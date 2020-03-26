7 ملفات ساخنة تنتظر الحسم في النادي الملكي

2020/03/26 | 12:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/مدريد قالت صحيفة ”ماركا“ إن نادي ريال مدريد الإسباني يتمتع بوضع مالي قوي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تضرب الأندية الأوروبية بشكل خاص، نتيجة توقف النشاط الرياضي مع تفشي فيروس ”كورونا“ المطور في القارة العجوز.وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إلى أن فترة التوقف الإجبارية الحالية، من شأنها أن تمنح إدارة ريال مدريد وقتاً كافياً لدراسة جميع الأمور الخاصة بالفريق الكروي في الموسم الجديد، والتي يتصدرها بطبيعة الحال مستقبل عدد من نجوم الفريق، سواء المتواجدين مع الميرينغي حالياً أو المعارين إلى أندية أخرى.وأكدت ”ماركا“ المقربة من إدارة النادي الملكي، وجود 7 ملفات تتطلب الحسم من جانب مسؤولي ريال مدريد قبل بداية الموسم الجديد.مصير مودريتشيأتي موقف الكرواتي الدولي لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، على رأس الأمور المعلقة في الميرينغي، مع نهاية عقده رفقة الفريق في يونيو 2020.وأضافت: ”مستقبل مودريتش لا يزال مجهولاً، حيث بدأ اللاعب في فقدان مركزه الأساسي في الفريق، وهو الأمر الذي لا يروق له على الإطلاق، ويمكن أن يكون مودريتش أول الراحلين عن الريال بنهاية الموسم الجاري، خاصة أن لديه عرض مغري من نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام“.يبدو موقف ريال مدريد واضحاً، فإدارة النادي تريد استعادة أشرف حكيمي، الذي قضى موسمين معاراً في بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أن الدولي المغربي يريد أن يضمن موقعاً أساسياً له في صفوف الميرينغي.وتشير التوقعات إلى أن أودريزولا لن يكون له مكان في النادي الملكي، بعد نهاية إعارته إلى بايرن ميونخ الألماني.مستقبل يوفيتشلم ينجح الصربي الدولي لوكا يوفيتش في إثبات وجوده مع ريال مدريد في موسمه الأول، بعد انتقاله من انتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو مطلع الموسم الجاري.ويبحث ريال مدريد عن مهاجم مميز كي يكون بديلاً للفرنسي كريم بنزيما الذي ينتهي عقده مع الميرينغي في صيف 2021، في الوقت الذي تبدو فيه فرص يوفيتش ضئيلة في الاستمرار، مع بحث النادي الملكي عن مهاجم آخر يأتي على رأسهم النرويغي هالاند، والفرنسي كيليان مبابي.

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