مارادونا يؤازر زميله المصاب بكورونا

2020/03/26 | 12:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، دييغو أرماندو مارادونا، عن مساندته لمواطنه، الحارس السابق هوغو أورلاندو غاتي، الذي تم إيداعه بالمستشفى في مدريد، لإصابته بفيروس كورونا.وكتب مارادونا عبر حسابه على إنستغرام: “كن قوياً، عائلتك في انتظارك”، حيث أرفق مارادونا مع التغريدة صورة تجمعه مع الحارس السابق.ولعب مارادونا وغاتي لنادي بوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين.ودخل […]

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