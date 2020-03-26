العثور على وكر للارهابيين شمالي بغداد

2020/03/26 | 13:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الخميس، عثورها على وكر للإرهابيين شمالي بغداد.

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