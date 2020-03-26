الحشد الشعبي يعلن اتخاذه مجموعة من الاستعدادات لمواجهة فايروس كورونا

2020/03/26 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

اكد مدير مكاتب المحافظات في الحشد الشعبي، جمال الدين الصغير، الخميس (26 آذار 2020)، اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في البلاد.

وقال الصغير في مؤتمر صحفي، إن "الحشد الشعبي نشر فرقا ميدانية طبية متكاملة في قواطع المسؤولية وتعمل على قدم وساق لمواجهة فيروس كورونا في جميع المحافظات "، لافتا الى انه "تم تحديد عشرات المواقع للحجر الصحي وتجهيزه بالأجهزة الطبية المطلوبة".

وأضاف أن "الحشد الشعبي يخوض اليوم معركة جبارة لمواجهة فيروس كورونا وللحد من انتشاره "، مشيا إلى أنه "مثلما انتصرنا على الإرهاب وسيطرنا على السيول التي اجتاحت البلاد سوف ننتصر ونحد من وباء كورونا".

وتابع الصغير، انه "يتطلب من الجميع التعاون والالتزام بالوعي الصحي لعبور مرحلة الخطر ".

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس (26 آذار 2020)، استثناء الصيدليات ومذاخر الأدوية والمستشفيات الأهلية والمراكز الطبية ومكاتب التجهيزات الطبية من قرار حظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الصيدليات

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس (26 آذار 2020)، حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين في عموم البلاد، فيما أشارت الى وجود زخات أمطار رعدية في البلاد مع تغير في درجات الحرارة.





وذكرت الهيأة في مجموعة وثائق نشرته

بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس الوزراء، الخميس (26 آذار 2020)، تمديد حظر التجوال، لغاية الـ 11 من شهر نيسان المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء قرر تمديد حظر التجوال لغاية تاريخ 11/4

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