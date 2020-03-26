استثناء الصيدليات ومذاخر الأدوية والمستشفيات الأهلية والمراكز الطبية ومكاتب التجهيزات الطبية من حظر التجوال

2020/03/26 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس (26 آذار 2020)، استثناء الصيدليات ومذاخر الأدوية والمستشفيات الأهلية والمراكز الطبية ومكاتب التجهيزات الطبية من قرار حظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الصيدليات ومداخر الأدوية والمستشفيات الأهلية المراكز الطبية ومكاتب التجهيزات الطبية، غير مشمولة بالحظر الوقائي".

وأضافت: "نهيب بالمواطنين باخذ الكميات الكافية لهم طيلة فترة الحظر لتجنب الاختلاط وتقليل الحركة الى اقل قدر ممكن".

وكان مجلس الوزراء، قد قرر في وقت سابق من اليوم، قرر مجلس الوزراء، الخميس (26 آذار 2020)، تمديد حظر التجوال، لغاية الـ 11 من شهر نيسان المقبل، الموافق 11/4/2020.

وأصدرت خلية الأزمة ولجنة الأمر الديواني الـ 55، يوم 16 من الشهر الجاري، قراراً بفرض حظر للتجول في العاصمة بغداد، بدأ من ليل الثلاثاء الموافق 17/03/2020، فيما خولت الخلية المحافظين، صلاحية فرض حظر التجول في مناطقهم.

وأكدت خلية الأزمة أن "حظر التجوال، وتعطيل الدوام الرسمي، للمؤسسات ودوائر الدولة، يأتي كإجراء للسيطرة على فيروس كورونا، والحد من انتشاره في العراق".

بغداد اليوم- متابعة

اكد مدير مكاتب المحافظات في الحشد الشعبي، جمال الدين الصغير، الخميس (26 آذار 2020)، اتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في البلاد.

وقال الصغير في مؤتمر صحفي، إن "الحشد الشعبي نشر فرقا ميدان

بغداد اليوم- بغداد

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الخميس (26 آذار 2020)، حالة الطقس لليوم واليومين المقبلين في عموم البلاد، فيما أشارت الى وجود زخات أمطار رعدية في البلاد مع تغير في درجات الحرارة.





وذكرت الهيأة في مجموعة وثائق نشرته

بغداد اليوم- بغداد

قرر مجلس الوزراء، الخميس (26 آذار 2020)، تمديد حظر التجوال، لغاية الـ 11 من شهر نيسان المقبل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، إن "مجلس الوزراء قرر تمديد حظر التجوال لغاية تاريخ 11/4

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