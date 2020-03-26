ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى أكثر من 2200 بعد تسجيل 157 حالة وفاة جديدة

2020/03/26 | 13:05 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

ارتفعتا حصيلة وفيات فيروس كورونا في إيران، الخميس، إلى أكثر من 2200 بعد تسجيل 157 حالة وفاة جديدة خ...





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