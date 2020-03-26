نائب عن الفتح: موقف الزرفي اصبح صعبا ومحرجا بسبب حصول تكامل سياسي برفضه

2020/03/26 | 13:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، اليوم الخميس، أن موقف رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اصبح صعبا ومحرجا بسبب حصول تكامل سياسي برفضه, مرجحا مرجحا خضوعه للامر الواقع وتقديم اعتذاره.وقال جابر، إن “موقف تحالف الفتح لم ولن يتبدل في معارضة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي بسبب المرحلة الحالية وحراجتها”.واضاف، […]

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