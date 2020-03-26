2020/03/26 | 13:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول الوجبة الأولى من العراقيين العالقين في مصر وعددهم 282 مواطنا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول الوجبة الأولى من العراقيين العالقين في مصر وعددهم 282 مواطنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).