المحمداوي يقترح على البصرة خطة متكاملة للحد من انتشار كورونا ويؤكد عدم وضوح الرؤية الصحية في مواجهة الوباء في المحافظة

2020/03/26 | 13:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترح النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي، على خلية الازمة الخاصة بمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد في محافظة البصرة ، خطة متكاملة للحد من انتشار هذا الوباء ، مؤكدا عدم وضوح الرؤية الصحية في مواجهة الوباء في المحافظة .وقال المحمداوي في رسالة الى رئيس خلية الازمة في البصرة اسعد العيداني ” يمر العالم بتحدٍ

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