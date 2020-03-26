2020/03/26 | 13:10 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل طبابة الحشد الشعبي، الخميس، حملة تعفير وتطهير ناحية الرشاد في محافظة كركوك للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره، فيما شملت الحملة تعفير بعض آليات الجيش في مطار كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان “طبابة اللواء 22 وبالتعاون مع اللواء 26 للحشد الشعبي تواصل حملتها الخدمية في تعفير المناطق السكنية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواءان 22 و26 للحشد يواصلان تعفير ناحية الرشاد وآليات الجيش في مطار كركوك للحد من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواءان 22 و26 للحشد يواصلان تعفير ناحية الرشاد وآليات الجيش في مطار كركوك للحد من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).