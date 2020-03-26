القوات الأمنية تتسلم قاعدة القيارة الجوية من التحالف الدولي

2020/03/26 | 13:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلن التحالف الدولي، الخميس، تسليمه قاعدة القيارة الجوية إلى القوات العراقية.وذكر التحالف في بيان مقتضب ان "قواته سلمت تسليمه قاعدة القيارة الجوية إلى القوات العراقية".وأعلن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، بقيادة الولايات المتحدة الامريكية، الخميس، مغادرة المئات من الجنود والمدربين للأراضي العراقية، وتسليك مقرات التحالف داخل القواعد العسكرية لوزارة الدفاع العراقية.

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