تصوير من الجو لمدينة دهوك خلال حظر التجوال والحجر المنزلي

2020/03/26 | 13:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدسة شفق نيوز ترصد من الجو الاجراءات الخاصة بحظر التجوال في مدينة دهوك، والحجر المنزلي على الاهالي للوقاية من تفشي فيروس كورونا

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