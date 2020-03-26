2020/03/26 | 13:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات الإسبانية عن ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا في البلاد من 3434 إلى 4089 خلال الساعات الـ24 الماضية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوفيات بكورونا في إسبانيا تفقز الى 4089 حالة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوفيات بكورونا في إسبانيا تفقز الى 4089 حالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).