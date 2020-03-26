وفيات ايران بفيروس كورونا تصل لـ2234 بينهم 30 مصرفياً

2020/03/26 | 13:55 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي بأن 30 شخصا من موظفي البنوك الإيرانية توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا أثناء أدائهم عملهم.وكانت وزارة الصحية الإيرانية أفادت، اليوم الخميس، بتسجيل 157 حالة وفاة و 2389 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان أن "عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 29406، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2234"، لافتة إلى "ارتفاع عدد المتعافين بعد إصابتهم بفيروس كورونا إلى 10457".وحتى صباح الخميس، أصاب الفيروس أكثر من 471 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 21 ألفا، فيما تعافى أكثر من 114 ألفا.

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