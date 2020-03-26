بالفيدو.. التحالف الأميركي يسلم قاعدة القيارة للعراق

2020/03/26 | 13:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلمت قوات التحالف الأميركي في العراق اليوم الخميس، قاعدة القيارة في محافظة نينوى إلى القوات الأمنية العراقية....

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